Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Det väntas bli runt 30 grader varmt under flera dagar under kommande vecka. Men sjuksköterskan Ingegärd Andersson på Klockarkärlekens äldreboende i Västerås är redo. Foto: Jon Loman/SVT och Magnus Andersson/TT

Fläktar förbjuds på äldreboenden – så skyddas våra äldre i värmeböljan

Fläktar är normalt hårdvaluta för att kyla ner sig under värmeböljor. Men under en pandemi med luftburen smitta är det inte en bra ide att låta riskgrupper och äldre kyla sig med fläktar. Därför har Västerås stad köpt in portabla luftkonditioneringar för att klara värmeböljan.

– Våra patienter blir mer påverkade om de har en infektion i kroppen och värmen kommer, säger Ingegärd Andersson på Klockarkärlekens äldreboende. P4 Västmanland var först att berätta att äldreboenden i Västerås med konstaterad coronasmitta inte kommer använda fläktar i allmänna utrymmen i sommar. Man väljer att göra så för att försöka hindra spridning av det luftburna coronaviruset. – Fläktar i varje rum och allmänna utrymmen är inte ett alternativ när det råder smittspridning. Därför har vi beställt ett hundratal portabla AC som vi precis har fått och fördelat ut på boenden i Västerås, säger Tobias Åsell, direktör på vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad. Folkhälsomyndighetens råd för pandemi i en värmebölja Folkhälsomyndighetens råd för pandemi i en värmebölja Visa Misstag inte värmeslag för feber. Den som uppvisar sådana symtom ska vila i en sval miljö och dricka vatten. Är kroppstemperaturen fortfarande hög efter 30 minuter är det förmodligen feber, men sjunker den och man mår bättre är orsaken troligen värmestress.

Håll fortfarande avstånd men undvik social isolering.

Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan, smittrisken är betydligt mindre utomhus.

Det är viktigt att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper.

Förbered bostäder och boenden på värmen med exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där sårbara grupper bor och vistas. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen. Källa: Folkhälsomyndigheten. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!