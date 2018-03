Respondenter som uppger att de åker minst någon gång per kvartal med kollektivtrafikbolaget har fått ta ställning till hur nöjda de är med den senaste resan. I tidigare års barometer har frågan endast ställts till dem som reser minst någon gång per månad. Resultatet för gruppen som svarar att de reser någon gång per kvartal ligger dock i linje med genomsnittet och påverkar därför inte totalvärdet nämnvärt.

Källa: Kollektivtrafikbarometern