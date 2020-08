Lukasjenkos rival flydde landet – orolig för barnens säkerhet

Sent på måndagskvällens spekulerades det kring att oppositionsledare Svetlana Tichanovskaja försvunnit efter att hon utropat sig som segrare i valet. I ett videoklipp som hon själv spelat in avslöjar hon nu att hon under den andra natten efter valet, som återigen blev stökig, tog sig till Litauen. Hon har upplevt en hotbild kring henne och familjen.

– Jag tog beslutet helt själv. Varken vänner, släkt, stab eller Sergej (make) kunde ha påverkat mitt beslut.

Hon oroar sig för hur reaktionerna ska bli på att hon lämnat landet. Och hon uppmanar uppmanar samtidigt demonstranternai hemlandet att tänka på sin säkerhet.

– Inget liv är värt att offra för det som händer nu, säger hon.

Ministern: Hon är säker

Linas Antanas Linkevicius, utrikesminister i Litauen, berättar om flykten.

– Hon är säker. Vi får nog veta mer längre fram, men hon hade nog inte så många val. Hon valde att resa till Litauen, där hon hade visum (och får stanna i upp till ett år.

Enligt valkommissionens preliminära resultat fick hon 9,9 procent av rösterna medan sittande presidenten Aleksandr Lukasjenko fick 80 procent. Valresultatet har dock kraftigt ifrågasatts från omvärlden. Utländska observatörer bedömer att inget val i landet har varit fritt och rättvist sedan mitten av 1990-talet.

På måndagen meddelade Belarus säkerhetstjänst KGB att man avvärjt ett planerat mord på Tichanovskaja, och att mannen som planerade mordet var identifierad.