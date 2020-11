Ministern: Ökad smittspridning slår mot svensk tillväxt

– Med den senaste tidens smittspridning och de åtgärder som vidtas, både här hemma och i omvärlden, så bedöms det dämpa återhämtningen under den resterande delen av det här året och början av nästa, säger Magdalena Andersson vid en pressträff.

Magdalena Andersson betonar dock att den ekonomiska utvecklingen framöver är mycket osäker och kan förändras snabbt. Till exempel skulle ett snabb tillgång till ett coronavaccin ge en rejäl ekonomisk skjuts.

Finansministern tillägger att finansdepartementet redan nu har sett väldigt tidiga indikatorer på att den ekonomiska temperaturen svalnat, bland annat i form av ett sjunkande antal korttransaktioner och färre hotell- och restaurantbokningar.

Stark utveckling under hösten

Men, även om den ekonomiska situationen för tillfället är osäker, så har utvecklingen under hösten varit oväntat stark, säger Magdalena Andersson. Mycket av det första halvårets kraftiga fall i tillväxt och ekonomisk aktivitet har hämtats upp under hösten. Under det tredje kvartalet steg den säsongsrensade BNP-tillväxten med hela 4,3 procent jämfört med kvartalet innan, vilket var klart mer än vad många, inklusive finansdepartementet, hade räknat med, mycket till följd av en stark industriproduktion och varuexport.

– Det var den starkaste tillväxten under ett enskilt kvartal sedan 1980, säger Magdalena Andersson som dock tillägger att läget på arbetsmarknaden är fortsatt allvarligt, även om det har stabiliserats de senaste månaderna.

– Ökad smittspridning och nya rekommendationer riskerar att ha en negativ inverkan på arbetsmarknaden de kommande månaderna, säger hon.

Nya prognoser i januari

Regeringen och Magdalena Andersson vill idag inte göra några nya ekonomiska prognoser över vare sig tillväxten eller arbetslösheten, utan säger att man återkommer i januari med nya prognoser. I höstbudgeten, som presenterades i slutet av september, spådde regeringen ett tillväxtfall på 4,6 procent i år samt en tillväxt på 4,1 procent nästa år. Motsvarande prognoser för arbetslösheten låg på 9,0 respektive 9,5 procent.

Hur regeringen tror att den ökade smittspridningen eller höstens starka utveckling kommer att påverka prognoserna vill inte Magdalena Andersson inte uttala sig om idag.

– Vad som blir plus och minus återstår att se.