Näin ruotsalaislapset oppivat suomea esikoulussa – ilman suomenkielistä henkilökuntaa

– Lapset ovat alkaneet käyttää suomen- ja saamenkielisiä sanoja leikkiessään, ja se on todella hauskaa, sanoo Quliyeva.

Brommassa sijaitsevan ruotsinkielisen esikoulun lapset ovat tutustuneet kahteen kansalliseen vähemmistöön tämän kevään aikana.

Lapset ovat tehneet omia elokuvia ja e-kirjoja, joissa käytetään suomenkielisiä sanoja, ja harjoitelleet lauluja ja tansseja ruotsinsuomalaisella teemalla.

Helppoa mutta ei nopeaa

Quliyevan mukaan ohjeet Språklek med film-materiaalissa ovat niin selkeät, että esimerkiksi oman elokuvan tekeminen ei ollut vaikeaa.

– Lasten kärsivällisyyttä se kyllä vähän koetteli, koska elokuvan teko ei käynyt niin nopeasti kun he olisivat toivoneet. Mutta he olivat todella ylpeitä kun he näkivät lopputuloksen, Quliyeva sanoo.

QR-koodit ääntämisen apuna

Lapset ovat oppineet värejä, numeroita ja muitakin sanoja suomeksi kuuntelemalla ja toistamalla sanoja QR-koodien avulla.

Videolla lapset kertovat elokuvanteosta ja suomen oppimisesta.