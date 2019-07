Ny bevisning ska fria ASAP Rocky och hans vänner

Martin Persson kallades in som ny advokat för en av de misstänkta under förra veckan. Nu berättar han att försvaret kommer kunna presentera helt ny och avgörande bevisning under morgondagens rättegångsstart.

Samtidigt vill han inte kommentera vilken typ av bevisning det handlar om.

– Det är nytt material som åklagaren inte presenterat, säger han.

Handlat i nödvärn

Persson representerar en av ASAP Rockys vänner och menar att de tre åtalade har agerat i självförsvar.

– Det hela inleddes med ett ofredande som sedan trappades upp. De har handlat i nödvärn.

”Han är förkrossad”

Han berättar att hans klient mår dåligt och har svårt att förstå det svenska rättssystemet, särskilt den långa häktingstiden.

– Han är förkrossad. Det är tufft att som utländsk medborgare sitta häktad utan kontakt med omvärlden.

Martin Persson bedömer försvarets bevisgrunder inför rättegångsstarten som goda.

– Nu hoppas min klient att rättviska ska skipas, säger han.