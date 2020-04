15 nya miljarder i coronastöd

Tillskottet ska vara resultatet av förhandlingar mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Under förmiddagen håller finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) en presskonferens tillsammans med representanter från C och L. Då väntas beskedet om det nya miljardstödet till kommuner och regioner bli bekräftat.