30 barn har fått sina operationer inställda

-Vårt arbete kompliceras när vi inte har tillgång till det material som vi behöver, men framförallt så tänker vi på alla de barn och deras familjer som blivit drabbade, säger operationssjuksköterskan Ida Persson.

De 30 planerade operationerna av barn som har ställts in motsvarar 38,5 procent av avdelningens totala antal operationer under den tiden. Om fler kommer att ställas in är ännu oklart.

Materielbristen har drabbat fem regioner. I tre av regionerna, Västmanland, Dalarna och Uppsala, har operationer ställts in.