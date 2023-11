Dövblinda Ann blev av med LSS-ledsagningen: ”Har ingen bra livskvalitet”

I början av 2000-talet fick Ann 40 timmar ledsagning enligt LSS varje månad och hon var väldigt nöjd med det.

Men Kungsholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad bestämde 2015 att hennes livssituation inte var så svår att Ann skulle tillhöra LSS-personkrets 3, och därför fick hon inte längre ledsagning enligt LSS.

Sämre stöd genom socialtjänstlagen

Istället fick Ann ledsagning genom socialtjänstlagen (SoL), men bara 25 timmar per månad, plus 2,5 timmar hemtjänst per månad.

Ledsagning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska ge användarna ”goda levnadsvillkor”, medan ledsagning enligt socialtjänstlagen bara behöver leda till en ”skälig levnadsnivå”.

Överklagade men förlorade

Ann överklagade till förvaltningsrätten och kammarrätten men förlorade båda gångerna, och Högsta förvaltningsdomstolen ville inte ta upp hennes fall. Därför har Ann ingen chans att få ett ändrat beslut som ger henne fler ledsagningstimmar enligt LSS.

Olika tolkningar vid olika tillfällen

2018 beviljade Stockholms förvaltningsrätt att Ann skulle få fem extra timmar för att få ledsagning till och från färdtjänsten. Men samma förvaltningsrätt nekade henne den stödinsatsen både 2019, 2020 och 2022, trots att argumenten var likadana.

– Jag kan oftast inte kommunicera med chaufförerna. Papper och penna är omöjligt eftersom jag inte ser vad som skrivs, säger Ann Jansson.

Stockholms stad har inte velat kommentera Anns ärende för SVT.

I videoklippet från 15 minuter på teckenspråk berättar Ann Jansson varför ledsagning från dörr till dörr är så viktigt för henne, och hur dålig hennes livskvalitet blir när ledsagningen inte fungerar som den ska.