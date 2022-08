Misstänkte för mordet i Almedalen planerade att döda Annie Lööf

Detta framkommer i och med att Lööf tilldelats ett målsägandebiträde i samband med utredningen av mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren i Almedalen i juli.

– Lööf är målsägande i förhållande till det misstänkta brottet förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord, säger Olin.

Centerpartiets ledare Annie Lööf bekräftar på Twitter att hon blivit tilldelad ett målsägandebiträde i samband med utredningen av Almedalsdådet.

– Det är klart att det är omskakande och att det påverkar mig. Men hatet får inte vinna, skriver Annie Lööf i ett Facebookinlägg.

Det var den 6 juli under Almedalsveckan som Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och regioner, attackerades med kniv och avled av sina skador. Centerpartiets partiledare Annie Lööf var en av måltavlorna för dådet. Hon skulle hålla en presskonferens i nära anslutning till platsen där dådet skedde. Den ställdes in men Annie Lööf höll senare under kvällen sitt tal i Almedalen som planerat.