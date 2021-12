Nya rekordpriser på el under dagen

Under måndagen väntas genomsnittliga elpriser på 3,01 kronor per kilowattimme i prisområde 3 och 4 som omfattar Svealand och Götaland.

Mellan kl 16 och 17 väntas ett timpris på 6,48 kr plus skatter och avgifter.

I Norrland väntas snittpriset under dygnet bli 1,36 kronor.

Att priset rusar just nu beror bl.a. på kylan, låg vindkraftsproduktion och importbegränsningar från Norge. Enligt elprisanalytiker kommer Sverige under delar av måndagen att importera el från Tyskland och Polen. Även det oljeeldade Karlshamnsverket i Blekinge körs under måndagen.