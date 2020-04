Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd WHO manar till försiktighet när restriktioner lyfts Foto: AFP

WHO manar till försiktighet när restriktioner lyfts

De länder som häver restriktionerna manas till stor försiktighet av Världshälsoorganisationen, WHO. Restriktionerna som införts i många länder måste lyftas långsamt och under kontrollerade former när det väl görs.

– Kontrollåtgärderna kan bara lyftas om de rätta folkhälsoåtgärderna finns på plats, inklusive en betydande kapacitet för smittspårning, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus. Det enda som kan hejda coronavirusets framfart är ett vaccin, enligt WHO. – Vår globala sammanlänkning medför risken för att covid-19 fortsätter att komma tillbaka och blossa upp på nytt, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dela Dela

