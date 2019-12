En miljon förare klarade inte Ubers bakgrundskoll. Foto: Junge, Heiko

Över 3 000 fall av sextrakasserier hos Uber i USA

I en säkerhetsrapport som släpptes under fredagen från Uber, har företaget fått in över 3 000 anmälningar om sextrakasserier under 2018. Rapporten släpps kort efter att företaget förlorat licensen i London på grund av sin säkerhet.

Under 2018 åkte amerikanarna 1,3 miljarder resor med företaget Uber. Under samma år har företaget fått in runt 3 000 anmälningar om sexuella trakasserier, skriver företaget själva i en nysläppt rapport. I rapporten framgår också att förarna stod för hälften av offren i anmälningarna. Ubers vd, Dara Khosrowshahi, skrev under fredagen på twitter att ”Jag misstänker att många kommer bli överraskade över hur få de här anmälningarna är, medan andra kommer att tycka att de fortfarande är för ofta återkommande”. Uber har enligt rapporten nekat runt en miljon personer till att bli förare för företaget och runt 40 000 har efter ytterligare en skanning i appen blivit borttagna. Rapporten släpps kort efter att företaget förlorat sin licens i London efter ett mönster av problem gällande trygghet och säkerhet. Dela Dela

