PSL om Little Richard: Hans betydelse sträcker sig långt utanför musiken

Little Richard hade en lång rad hits som ”Tutti Frutti”, ”Rip it up” och ”Lucille” under 1950-talet när genren fick stort genombrott.



– Mellan 1955 och 1957 har han några fantastiska år med tre ettor på topplistan och 18 hits. Vi mister en högst betydelsefull person i allt som formade rockens historia under 1950-talet, säger Per Sinding-Larsen.

Men det största avtrycket som artisten lämnar bakom sig är något annat än hits menar han:

– Det som gör det ännu större är att han satte färg på musiken med sin fantastiska uppenbarelse. Frisyren, sminket, kravattskjortorna. Och dessutom 20 år innan alla andra, ett otroligt orginal alltså. Innan Bowie målar en blixt i sitt ansikte och innan Prince i sina starkaste scenuttryck.

”En frontfigur”

Per Sinding-Larsen menar att det som gjordeLittle Richards uppenbarelse på scen så stark och inflytelserik också handlar om hur tidig han var.

– Han har satt färg och glitter på hela vår historia. Han visade att alla kan bli någon annat och älska vem man ville. Och nu snackar vi om en tid med mycket moral och pekpinnar.

Han fortsätter:

– Hans betydelse sträcker sig långt utanför det rent musikaliska. Han är en frontfigur i att förklara det fantastiska med popkultur – att var och en kan bli precis den man vill vara.



Artisten Little Richard blev 87 år gammal.