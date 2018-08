S, M och KD lyfter inte – går mot usla valresultat

Lugnet före stormen – det är nog förhoppningen på flera partihögkvarter när det bara är fyra veckor kvar till valet. Väljarkåren är i det närmaste helt orörlig enligt SVT/Novus senaste väljarbarometer.

För att notera en statistisk säker förändring får man jämföra med juni-mätningen. Då står det klart att Moderaterna förlorar stöd och den nedåtgående trenden för partiet fortsätter. Om det vore val idag skulle partiet bara få 18,1 procent av rösterna.

– Det är lägre än vad vi skulle önska, säger partisekreteraren Gunnar Strömmer (M).

Vad tror du är orsaken?

– Att en polariserad debatt gynnade ytterkantspartierna under våren, sedan har opinionen legat still under sommaren.

De rödgröna partierna skulle få 39 procent jämfört med Allianspartiernas 36,6 procent om det vore val i dag. Foto: SVT design

S hade gjort sitt sämsta val

Att det är obefintliga förändringar är besvärande för fler partier. Särskilt för Socialdemokraterna som skulle göra sitt sämsta val någonsin om det vore val idag. Socialdemokraterna får bara 24,3 procent enligt mätningen och skulle därmed tappa mer än 6 procentenheter jämfört med valet 2014.

Värst är det däremot fortsatt för Kristdemokraterna. Partiet ligger kvar under riksdagsspärren och får bara 3 procent. Det innebär att partiet skulle åka ur riksdagen.

– Utgångsläget för en kort valrörelse är extremt dåligt för Kristdemokraterna. Att vara under 4 procent i en mellanvalsperiod är inget nytt för KD, men att en månad innan valet vara så långt från gränsen gör det mycket svårt. Lägg då till att alliansen inte är lika samkörd som den var 2010 och 2014 och att väljarna inte alls i samma omfattning vet att en röst på KD innebär en alliansregering, säger Novus vd Torbjörn Sjöström.

KD hoppas på vändning

Men Kristdemokraternas kampanjledare hoppas på en vändning.

– Jag tror att i en valrörelse så jämnas utrymmet ut otroligt mycket. Vi har lika mycket utfrågning som Stefan Löfven och Ulf Kristersson och det kommer att märkas, säger vice partisekreteraren Peter Kullgren (KD).

Ställningen mellan blocken visar på fördel för de rödgröna partierna. De skulle få 39 procent jämfört med Allianspartiernas 36,6 procent. Sverigedemokraterna får 21,6 procent i mätningen och det gör att regeringsfrågan fortfarande är helt öppen. Skulle valresultatet följa mätningen räcker det till exempel med att Sverigedemokraterna beslutar sig för att rösta på Moderaternas budgetförslag för att sänka en eventuell rödgrön regering.

Mätningen visar också att uppgången för Miljöpartiet inte fortsatt trots den fortsatta klimatdebatten. Partiet får 5,2 procent i mätningen. Både Centerpartiet och Vänsterpartiet ser ut att gå mot starka valresultat och får båda 9,6 procent i mätningen, Liberalerna får 5,9 procent.