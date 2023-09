700 beaivvi gollan Fovse duomus

Okta gii dál lea ceggen lávu Stuorradikki olggobeallái lea Mihkkal Heatta.

– In leat dáppe dan dihte go mus lea miella, muhto dan dihte go stáda rihkku min álbmoga olmmošvuoigatvuođaid, čállá son iežas Instagram profiillas. Maiddái ahte lea dies dassážii go stáhta heaitá rihkkumis lága.

Alimusriekti celkkii ahte bieggafápmorusttegat leat lobi haga huksejuvvon Fovse njaarke boazodoalloorohahkii Trøndelága fylkkas, ja ahte huksemat rihkkot boazosámiid olmmošvuoigatvuođaid.

Sii leat sakka beahtahallan ja eddon go Norgga eiseválddit eai vel leat čuovvolan duomu ja ahte Norggas ain rihkkot olmmošvuoigatvuođaid, lohká Gylver.

Klassekampen áviisii dovddahit ráđđehusas ahte sii leat soabadallamiid bokte geahččaleamen gávdnat vugiid movt sáhttá eastadit olmmošvuoigatvuođa rihkkuma.