Fjällgrens mellolåt felstavad – namnet betydde ingenting

Deltävling ett

1. Diamonds – Victor Crone

2. Haunted – Rejhan

3. Inga sorger – Loulou LaMotte

4. Länge leve livet – Eva Rydberg och Ewa Roos

5. Raggen går – Elov och Beny

6. Rythm of my show – Tone Sekelius

7. Where are you (Sávežan) – Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods

Deltävling två

1. All my life (Where have you been) – Wiktoria

2. Comfortable – Eden

3. Grytan – Uje Brandelius

4. Mer av dig – Theoz

5. Never give up – Maria Sur

6. Now I know – Tennessee tears

7. On my way – Panetoz