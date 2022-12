Fira 1-årsdagen med SVT Sápmi – chatta med redaktionen

På bara ett år har väldigt mycket förändrats på SVT Sápmi. För ett drygt år sedan hade redaktionen ingen egen plattform för sina nyheter. Nyhetstexterna online publicerades på SR Sameradions sajt – och tv-inslagen publicerades som vanligt i den samnordiska sändningen Ođđasat.

Större publik än någonsin

Men mycket förändrades den 1 december 2021 när den nya sajten lanserades. Redaktionen fortsätter producera för Ođđasat och veckoprogrammet 15 minuter från Sápmi. Men den största nyhetsplattformen är numera nyhetssajten – som i dag når fler än 100 000 läsare per vecka. Som mest har SVT Sápmi under året nått fler än 300 000 läsare under en enskild vecka.

– Vi har verkligen ansträngt oss och arbetat med det här. Nu har sidan funnits i ett år och jag hoppas att vi har gjort oss ett namn, säger Marja Påve, redaktionschef.

Samiskt och urfolksperspektiv

Tack vare nyhetssajten så producerar nu redaktionen dessutom betydligt fler nyheter än någonsin tidigare – på både samiska och svenska.

Hur ska ni arbeta framöver?

– Vi ändrar våra arbetssätta allteftersom och vi kommer också framöver att sätta upp nya mål för sidan så vi vet hur vi ska arbeta. Men vi ska fortsätta erbjuda innehåll med ett samiskt och urfolksperspektiv och nyheter över hela Sápmi, säger Marja Påve.