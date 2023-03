Fjällgren inför finalen: ”Sista gången jag är med i Mello”

Jon Henrik Fjällgren har ställt upp i Melodifestivalen tre gånger tidigare: 2015, 2017 och 2019.

År 2015 kom han tvåa med ”Goeksegh – Jag är fri” som slutade på en andra plats. Även gångerna efter det har han placerat sig i topp fyra. Men efter lördagens final så kommer det inte bli fler försök att ta hem sångfågeln.

-Tanken är att det är sista gången jag är med i Melodifestivalen, så det är extra starkt den här gången. Det blir en känsloladdad helg, säger Fjällgren.

”Att gå ut med en vinst hade varit stort”

I år ställer han upp tillsammans med Arc North och Adam Woods och låten Where You Are (Sávežan).

Fjällgren säger själv att han inte har följt med i vad som skrivits inför finalen. Därför påstår han att han inte vet vilka som är förhandstippade. Men en vinst hade varit stort, inte bara för honom själv men även för Sveriges urbefolkning, menar han.

-Att gå ut med en vinst hade varit stort. Att Sverige lyfter fram ursprungsbefolkningen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det samiska får synas mer, med tanke på hur vår historia har varit, säger Fjällgren.

Enligt bettingbolagen är Loreen just nu storfavorit att vinna på lördag, men Jon Henrik ser ut att kunna komma på topp fem om ingenting ändras inför lördagen.

Hoppas att fler samer vill ställa upp

I framtiden så hoppas han att fler samiska bidrag ska få plats i tävlingen. Att jojk ska fortsätta kunna höras i Sveriges största sångtävling.

-Jag hoppas att det kommer fler som jojkar i framtiden, säger Jon Henrik Fjällgren.