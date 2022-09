Advokaten: ”Sicksackvägar genom hela området”

Veckans förhandling inleddes på måndagen. Advokat Wikland vill peka på den påverkan som företagets utvidgning och ständiga transporter får på rennäringen i området.

– Problemet här är att företaget har uppfattningen att de inte har ansvar för de här transporterna som går via Gabna sameby. Det innebär att företaget inte över huvudtaget har utrett påverkan på renskötseln., säger Camilla Wikland.

Hon menar att företaget drivit sin linje utan att ta sitt ansvar där samebyn borde ha involverats. Något samråd har ej föresagits.

– I strid med befintligt gruvtillstånd så driver företaget sin verksamhet genom de transporter som korsar samebyn, hävdar hon.

Fullt i salen

I salen var det under dagen näst intill fullt, frågan är viktig för renskötarna i området som nu gått man ur huse. Under onsdagen ska gruvföretaget säga sitt och under onsdagen och torsdagen följer pläderingar som innefattar långt mycket mer.

SVT Sápmi har sökt vice vd Åsa Allan för att kommentera sanebyns synpunkter under dagen men har inte nått henne.

Hör advokat Camilla Wikland om Gabna samebys syn på vägars påverkan deras området i klippet övan.