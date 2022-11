Inga Marja castar morgondagens stjärnor i Sápmi

Arbetet med att hitta rätt personer för rollerna i filmen som ska ha premiär någon gång under 2024 pågår och nu letar man med ljus och lykta efter främst nordsamer som kan finnas med på spelplatsen. Inspelningar ska göras dels under februari/mars, dels under nästa sommar.

För att inte missa någon dold talang har castingföretaget gått ut brett och uppsökt flera orter; Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur men också Umeå.

– De större rollerna kräver nordsamiska men det finns biroller för andra språk, förklarar Utsi som nu laddar för en andra sväng genom Norrbotten.

Autenticiteten är viktig.

– Vi behöver också en hel massa statister, vi har varit på skolor och nu ska vi även till mindre byar för att hitta de som kan vara med.

Själva castingproceduren anpassas efter att de flesta varken är vana vid att stå inför en kamera och inte heller att framföra monologer eller dialoger.

– Vi försöker göra improvisationer som ligger nära de som kommer på casting, säger Utsi som tillsammans med Per Thomas Aira Balto sköter det viktiga för förarbetet.

Det var i september som det blev känt att Laestadius prisbelönta bok ska nå en bredare publik och göras till film för en streamingtjänst.

Som SVT Sápmi tidigare berättat kommer Ann-Helén Laestadius ha rollen som exekutiv producent när Peter Birros manus med regi av Elle Márjá Eira ska bli film.

Filmen väntas gå upp på biograferna någon gång under 2024.