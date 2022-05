Fortfarande oklart om det blir EM – ingen vet varför

Conifa är som Fifa fast för områden i världen som inte har fått ett erkännande. Sápmi deltar sedan flera år och hade laddat för att spela EM i år – men nu vet de inte om de kommer att få spela alls.

– Plan C är att vi ställer in som vi gjort under pandemin men det känns surt för vi har jobbat i två år nu för det här, säger Per-Anders Blind, global ordförande för Conifa.

Plan B, som SVT Sápmi tidigare rapporterat om, är att flytta mästerskapet till ett annat land och det kommer i så fall att bli till England. Datum kommer dock att ändras vilket innebär att många spelare inte kan delta.

– Det får konsekvenser men jag hoppas fortfarande att det hela bara är missförstånd, säger Blind, som under torsdagskvällen kommer ha förnyad kontakt med advokater på plats i Nice.

Bournemouth som plan B

Per-Anders Blind har svårt att se vilka geopolitiska anledningar som skulle kunna stoppa turneringen. Han konstaterar att Conifa är en fredlig sammanslutning som lyfter olika kulturer i olika delar av världen.

– Vi har flera utmärkelser för att vara ett fredligt projekt, säger han.

Om hela mästerskapet flyttas kommer det enligt honom bli södra England, Bournemouth. Men ännu finns inget besked om och när EM kan spelas.