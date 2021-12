Näringsministern: angelägen om att ha en god dialog

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson har varit frågande till att regeringen inte följer förslaget om konsultationsordning.

Näringsministern svarar att man följer gällande lagstiftning och har en god dialog i beslutsfattandet.

”Tidigare i höstas har regeringen beslutat om en uppdaterad konsultationsordning som nu ligger på riksdagens bord med planerat beslut efter årsskiftet och med planerat ikraftträdande 1 mars 2022. För att den ska beslutas krävs också ett stöd i Sveriges riksdag. Gällande det specifika förvaltningsärendet om bearbetningskoncession för Gállok/Kallak pågår regeringens prövning av ärendet och just nu har berörda samebyar, Sametinget samt Svenska Samernas Riksförbund (SSR) till i början av januari möjligheten att svara på de yttranden som under året kommit in från Unesco och det sökande bolaget Jokkmokk Iron Mines AB.”

Olika syn på en eventuell gruvstart i Jokkmokk

Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson avstår att kommentera frågan om ett nära förestående beslut i gruvfrågan, men har tidigare sagt att han hoppas på sysselsättningseffekten av en gruvstart.

Beowulf Mining, som äger Jokkmokk Iron Mines, har uppgett att etableringen av gruvan skulle ge 250 direkta jobb och 300 indirekta jobb i Jokkmokks kommun.

Även SSR har haft möte under veckan med näringsministern.

– Han lyfte sällsynta jordartsmetaller och pratade mycket om Gállok. Han sa att de inte fattat beslut än. Vi styrde in samtalet på en helhetssyn, på gruvor i renskötselområdet, säger SSRs ordförande Matti Blind Berg.

Oklart när övriga gruvbeslut kommer

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson svarade inte på vår fråga om beslut väntas snart också i övriga gruvansökningar som ligger på regeringens bord.

”Jag hade ett givande möte med Sametinget och jag är angelägen om att ha en god dialog med dem om de viktiga frågor jag som näringsminister nu ansvarar för”, skriver han i mailsvaret.