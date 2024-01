Nu avgörs framtiden för Kirunas Viscariagruva

1996 lades koppargruvan Viscaria, ett par kilometer från Kirunas gamla centrum, ner på grund av lönsamhetsproblem.

Men i början på 2019 kom beskedet att det svenska gruv- och prospekteringsföretaget Copperstone Resources ville öppna gruvan igen när man köpte samtliga aktier i australiensiska Avalon Minerals.

I mars 2022 lämnade man sedan in sin ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen. Laevas och Gabna samebyar överklagade dock beslutet då de skulle förlora betesmarker.

Vill erbjuda ersättningsmarker

Copperstone resources har i sin rennäringsanalys dock hävdat att gruvan kommer att påverka Laevas i liten omfattning och närliggande Gabna i ringa omfattning.

Samebyarna håller inte med om den beskrivningen och man har förhandlat med Copperstone som vill erbjuda ersättningsmarker som kompensation för markerna som tas i anspråk.

– I det direkta området förlorar vi möjligheten att nyttja både flyttleden och renbetet, sa Niila Inga, ordförande Laevas sameby till Sameradion i oktober.

Avgörs i domstolen

Nu ska ärendet avgöras i domstolen och förhandlingarna inleds idag och förväntas pågå till 21 februari.

Gruvbolaget hoppas kunna få sitt miljötillstånd under första halvåret 2024 och under måndagen meddelade Copperstone att man i år startar en lönsamhetsstudie för Viscariagruvan, och planen om en återöppning av gruvan under 2026 ligger fast.

– Den återkoppling vi har fått från finansiärer och banker är att de vill se ett så gediget och genomarbetat underlag som möjligt. Genom att inleda arbetet med en lönsamhetsstudie säkerställer vi att vi använder våra resurser på bästa sätt, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.