Planen: Renkött ska bli dyrare än Wagyo

Wagyu är i dag världens dyraste kött och utfodras så att köttet innehåller 50 procent fett. Kilopriset ligger på mellan 3000 och 5000 kronor i jämförelse med till exempel oxfilé som brukar kosta ungefär 500 kronor kilot.

Nu hoppas Norge ta upp kampen med det japanska köttet genom att exportera renkött till landet – för ännu dyrare pris.

– Japanerna har uttrycket ichiban som betyder ”the best of the best” och det är där jag tänker att vi ska lägga oss. Vi ska inte vara billigare än wagyu utan hellre tvärtom, säger Are Figved, vd Finnmark Rein AS, till NRK Sápmi.

Ministern om att exportera

I fyra år har företaget jobbat med att få tillstånd att exportera till Japan.

– Jag hoppas att vi kan exportera dit nästa år och att folk står i kö i Tokyo för att köpa renkött.

Geir Pollestad som är jordbruksminister i Norge och jobbar med norsk rennäringspolitik anser att exporten kan öka men ser också farhågor med det.

– Att exportera är spännande men de stora volymerna ska nog bli mat åt norrmännen i fortsättningen med, säger han.

Figved menar att han ännu inte vet hur man ska lösa balansen mellan marknaden i Norge och exporten.

– Det vet jag inte förrän vi är där.

”Det rimmar illa”

Per-Eric Kuoljok, ordförande för Slow Food Sápmi, tycker inte det är en särskilt god idé att börja exportera.

– Alla idéer för att marknadsföra renköttet är bra men rennäringen är en ekologisk näring så det känns märkligt att börja skicka det jorden runt. Vi jobbar hela tiden mot en klimatförändring så det rimmar lite illa för mig, säger han.

Kuoljok menar att det finns andra saker som är viktigare än att bara tjäna pengar på renköttet.

– Rennäringen jobbar med näbbar och klor för att bestå och det är bra såklart om man kan få lönsamhet i det, men det är lite första april för mig när pengarna blir det centrala. Vad ska vi ha pengar till om vi inte har en värld att leva i?