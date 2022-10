Ruvkkit ja sámi mytologiija fáddan sámi mánáidprográmmas

Prográmma váldokaraktearat Joná, Risten ja Niillas fertejit dán geardde dáistalit sihke ruvkedoaimmaid ja guovssahasa vuostte.

Muhto buvttadeaddji Marit Kuhmunen Blom jáhkká leat buorre ja áigeguovdilis fáddan, iige jáhke mánát atnet prográmma leat ilá bálddonas.

– Jáhkán ahte dat lea dehálaš mánaide besset gullat sámi mytologalaš muitalusaid go leat unnit de ii dárbbat ballat go šadde stuoribut. Ja maid dálá sisabahkkemiid birra, dat han lea oassi min eallimis. Danin in jáhke dat boahtá leahkit nu bálddonas nugo muhtimat jáhkket ahte sáhttá leahkit, dadjá Marit Kuhmunen Blom.

SVT vuosttaš iežas animašuvdnaráidu

Diibmá sáddejuvvui vuosttas prográmmaráidu mii namma leai Jassamánát ja ipmiliid láhji ja mii leai vuosttas geardde go SVT ieš dagai animašuvnna ja mii nammaduvvui Prix Europa TV-bálkkašupmái.

Nugo ovddit geardde de boahtá Jassamánát ja guovssahasa mávssaheapmi maid oarján- ja julevsámegillii.

Lávvordaga 8 beaivvi golggotmánus dii 13.45 SVT Barn-kanálas vai SVT Playas oainnát prográmma.

Jassamánát börjar sändas nu på lördag 8 okt på SVT Barn kl 13.45. Då sänds de 3 första avsnitten.

Lördag 15 okt sänds de 2 resterande avsnitten med start kl 13.45

Programmen kan även ses på svtplay från 8 okt.