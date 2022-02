Under torsdagens heta debatterade om ekonomiska förmåner för förtroendevalda beslutade Sametinget att vice styrelseordförande får ökat arvode till 0,6 inkomstbelopp per månad, ett oppositionsråd ska få 0,4 inkomstbasbelopp per månad och en politiskt sakkunnig får 0,4 inkomstbasbelopp per månad.

– Det är en kostnadsfråga och jag vill ha saker och ting betalda innan. Det här kan innebära en mindre budget för nämnderna, säger Jan Rannerud, Vuovdega.

Hos Sameradion hör du intervjun med Rannerud.