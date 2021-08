Fyra ihjälskjutna och 13 skottskadade på en månad

Under juli månad i år skedde det 34 bekräftade skjutningar i landet. Bland de mest uppmärksammade finns ett polismord i Biskopsgården, en dödlig skottlossning på en frisörsalong i Högsbo, och ett fall där två barn skadades när de blev beskjutna i närheten av sitt hem i Flemingsberg.



Enligt ny statistik som polisen presenterade under tisdagen så har det under juli månad varit fyra personer som dött och 13 som skadats till följd av skottlossningar. Det går att jämföra med juli 2020, då tre personer dog och 10 skadades i totalt 33 skjutningar.

Ingen större förändring över tid



Tittar man på statistiken för hela 2021 så syns en liten nedgång i antalet skjutningar och antalet skadade, om man jämför med samma period 2020.



Däremot syns ingen nedgång i antalet döda. Både i fjol och i år hade 25 personer skjutits ihjäl under årets första sju månader.