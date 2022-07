Efter två års ofrivilligt uppehåll – Skogsröjet öppnar upp för festival igen

Skogsröjet är en rockfestival som drivs ideellt av Rejmyre musikförening och hålls djupt inne i de östgötska skogarna, norr om Finspång. I år firas även festivalens 15-års jubileum och band som Europe, W.A.S.P och The Hellacopters väntas inta scenen på festivalområdet i Rejmyre.

Efter två år med inställda konserter och festivaler tror i år flera festivaler på rekordförsäljning. Och även om försäljningen gått bra för Skogsröjet tror de inte riktigt på helt slutsålda biljetter i år.

– Folk hade kanske redan bokat in sin semesterresa, plus att alla evenemang som blivit inställda under två års tid, så många sitter ju på biljetter som de kanske bokade för två år sedan. Sen är det ju en ny coronavåg som håller på att slå in och många är ju försiktigare nu, säger festivalgeneralen Stefan Englund.

”Säger en hel del om Rejmyre”

Stefan berättar att festivalen är viktig för Rejmyre och att alla arrangörer och volontärer jobbar ideellt med att fixa i ordning festivalen. Om det blir pengar över går de sedan direkt till föreningar och organisationer i Rejmyre.

– Vi får den här sammanhållningen i byn. Det bor 890-900 pers här och det är 500 volontärer. Det säger en hel del om Rejmyre. Jag är jättestolt. Och för de som bedriver affärsverksamhet så är det ju ”månad 13”. På en helg så är det en månadsförsäljning extra för dem, berättar Stefan Englund.

