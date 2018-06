Alla bränder i Sala under kontroll

Skogsbränderna runt Sala är nu under kontroll. Det meddelade Storstockholms Brandförsvar på fredagsmorgonen.



Bara i brandområdet i Broddbo jobbar man kvar med fortsatt full styrka och bekämpar det som finns kvar av branden. Men även denna brand bedöms nu alltså vara under kontroll, enligt SVT Nyheter Västmanland.



På torsdagskvällen kunde också en del av de evakuerade återvända hem. Beslut om fler av de som fortfarande är evakuerade kan få komma hem tas senare under fredagen.