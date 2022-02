Allmän mobilisering utfärdat i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har utfärdat en order om allmän mobilisering, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Värnpliktiga och reservister i alla Ukrainas regioner kommer att kallas in, enligt en presidentorder som skrevs under sent på torsdagen.

Ordern gäller alla män mellan 18 och 60 år. De förbjuds att lämna Ukraina.

Orden kommer efter att Ryssland angripit landet från nord, öst och syd. Intensiva strider pågår på flera håll, främst i norr runt näst största staden Charkiv och i utbrytarregionerna Luhansk och Donetsk.