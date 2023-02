Biden höll tal till nationen i natt

USA:s president Joe Biden höll under natten mot onsdag sitt State of the Union-tal i amerikanska kongressen med ledamöter från representanthuset, senaten och högsta domstolen på plats.

Biden framhöll landets starka ekonomi i svåra tider, den politiska splittringen och klimatkrisen som han kallar för ett existentiellt hot. Han sa sig vara stolt över att USA ”tar sig an problemet” med att bli av med beroendet av fossila bränslen.

– Vi är skyldiga oss själva, våra barn och barnbarn att möta detta, sa han.