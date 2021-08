Nytt OS-silver för Peder Fredricson

Precis som 2016 tog Peder Fredricson och All In OS-silver i den individuella hoppningen.



Fredricson och All In var ett av tre svenska ekipage som var felfria och tog sig till den dramatiska omhoppningen, tillsammans med ytterligare en trio.



Även de två andra svenska ekipagen, Malin Baryard-Johnsson med Indiana, och Henrik von Eckermann på hästen King Edward, var felfria men för långsamma.



Britten Ben Maher med Explosion W vann, 17 hundradelar före Fredricson. Maikel van der Vleuten, Nederländerna, trea.