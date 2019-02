OS-legendaren Matti Nykänen död

Den före detta backhoppningsstjärnan Matti Nykänen är död. Enligt anhöriga till Matti Nykänen ska han ha dött under natten mellan söndag och måndag, skriver finska Seiska.

Matti Nykänen blev 55 år gammal och sörjs närmast av sin fru Pia Nykänen och tre barn.

Nykänen har en gedigen meritlista och var under 80-talet en av de främsta backhopparna i världen. Totalt blev det fyra OS-guld och ett silver. Vid OS i Calgary 1988 vann han tre raka guld under samma mästerskap. Han vann även fem VM-guld under karriären.