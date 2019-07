Prisad Broadway-legendar död

Producenten och regissören Harold Prince, som belönades med 21 Tony- statyetter under sin karriär, har avlidit. Det uppger hans agent enligt nyhetsbyrån AP. Prince blev 91 år.

Prince började producera musikaler på Broadway redan i början av 1950-talet. Det stora genombrottet kom med Spelman på taket 1964 som gavs i över 3 000 föreställningar t.o.m 1972. Nya succér följde med bl.a. Cabaret och Zorba.

Han var också verksam som regissör, bl.a. av Sweeney Todd, Evita och The Phantom of the Opera, och samarbetade med kompositören Stephen Sondheim.