Starkt älgår och ovanligt många björnar – så blev Älgvandringen 2025

Också havsörn och kungsörn har synts till – både på de väntade platserna och överraskande nog även i området kring kamerorna i Junsele.

Sammantaget har det varit en sändning med stor variation, där både älgar och andra djur gett inblick i livet i den svenska vårskogen. Älgvandringen är nu inne på sina sista dagar för säsongen.

Internationell uppmärksamhet

SVT:s Älgvandringen har inte bara fångat svenska tittares intresse utan har även blivit uppmärksammad internationellt. Sändningen har lockat miljontals tittare världen över.

Programmet har rapporterats om i flera stora internationella medier, så som jättarna The Guardian, The New York Times och New York Post, där det beskrivs som en del av den växande ”slow TV”-trenden som erbjuder tittare en lugn och meditativ upplevelse.

Vandringen har även sänts på plattformarna Twitch och Tiktok, där den nått en bred internationell publik.