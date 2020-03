Regeringen stoppar stora möten

Regeringen följer Folkhälsomyndighetens uppmaning om begränsade sammankomster, uppger statsrådet Per Bolund (MP) för Ekot.



Beslutet påverkar idrottsevenemang, konserter och konferenser med fler än 500 personer.



Folkhälsomyndigheten lämnade på onsdagen in en begäran till regeringen som Per Bolund uppger att regeringen kommer att följa.



Därmed går myndigheten på samma linje som sin norska motsvarighet, Folkehelseinstituttet.