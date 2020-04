Rickard Olsson lämnar Bingolotto

Rickard Olsson lämnar uppdraget som programledare för ”Bingolotto”. Enligt Olsson har han under en långvarig förkylning, där Lotta Engberg hoppat in, kommit fram till beslutet.



”Jag har också under 16 år jobbpendlat från Stockholm till Göteborg, vilket varit slitsamt. Nu vill jag, vilket inte minst världshälsoläget fått mig att inse, i första hand ta hand om min familj”, säger han i ett uttalande.



Olssons avtal skulle ha gått ut efter nuvarande säsong och kommer nu alltså inte att förlängas. Engberg tar över som programledare resten av säsongen.