Stormen avtar – men fortsatt blåsigt

Det kommer att bli fortsatt blåsigt under måndagen, men inte alls som under söndagen.



-Vi har plockat bort den ena varningen efter den andra och nedgraderat klass 2-varningar, så just nu är det bara Gotland som har klass 2 kvar, och den kommer väl inte att vara kvar särskilt länge, sade SMHI:s meteorolog Lars Knutsson till TT vid 04-tiden i natt.



Framför allt Bohuslän och Skåne får fortsatt hårda vindar under måndagen.



Fortfarande är omkring 16 000 hushåll utan el i den södra halvan av landet.