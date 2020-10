TV4 kvar i Com Hem över helgen

Förhandlingarna mellan Com Hem och TV4 fortsätter. När tidsfristen löpte ut vid midnatt natten mot lördag var parterna ännu inte överens, och Com Hems kunder hade via sms förberetts på att det kunde bli svart i rutan.



Men någon nedsläckning blev det inte. I stället kommer TV4-kanalerna att vara kvar i Com Hems utbud under helgen, samtidigt som förhandlingarna mellan parterna fortsätter.



-Nu hoppas vi att vi kan komma överens så att våra kunder kan fortsätta att se kanalerna även efter söndag natt, säger Samuel Skott på Com Hem.