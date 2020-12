Spionmästaren John le Carré död

Den brittiske författaren David John Moore Cornwell, mer känd under sitt författarnamn John le Carré, är död.



John le Carré blev 89 år. Han är mestadels känd för sina spionromaner om den brittiska underrättelsetjänsten under det kalla kriget.



Le Carré arbetade själv inom underrättelsetjänsten under åren 1959-1964. Hans mest kända huvudperson är George Smiley, känd från bland annat ”Spionen som kom in från kylan”. Flera av hans romaner filmatiserades, bl.a. ”Mulvaden”, då under titeln ”Tinker, Tailor, Soldier, Spy”, som hade premiär 2011.