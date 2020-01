Statistik: Här är brottsanmälningarna 2019

1,54 miljoner, så många brott anmäldes till Polisen och andra brottsutredande myndigheter under 2019. Det visar den preliminära helårsstatistiken från Brottsförebyggande rådet.

Antalet anmälda brott var därmed 1 940 stycken färre än 2018, en minskning så blygsam att den inte ens uppgår till en procent. De två kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal var skadegörelse samt narkotikabrott.

Föga förvånande tycks antalet sprängdåd också ha ökat högst markant: 2018 anmäldes 162 fall av allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. 2019 steg motsvarande antal till 257, en ökning med hela 59 procent.

Stölder och tillgrepp

En typ av brottslighet som det rapporterats flitigt om i media under året är rån riktade mot barn under 18 år. Antalet anmälda brott av den typen ökade också med 31 procent under 2019 till 2 480 stycken.

Även antalet anmälda rån mot vuxna ökade, dock långt ifrån lika mycket. 657 av de personrån som anmäldes 2019 begicks med skjutvapen, det var 4 procent fler än 2018.

Många andra typer av stöldbrott tycks däremot ha minskat sett till antalet anmälningar. Antalet anmälda bostadsinbrott sjönk med 14 procent till 14 600 och antalet anmälda fickstölder med åtta procent.

Mer misshandel – färre våldtäktsanmälningar

Totalt 290 000 brott mot person anmäldes 2019, 1 090 fler än 2018. Där ingår de 83 900 anmälda fallen av misshandel, som var 2 procent fler än året innan.

Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor ökade med tio procent 2019 till 4 670 fall. En tredjedel av dessa riktades mot en närstående i en parrelation.

Antalet anmälda våldtäkter mot män ökade med 35 procent till 260 anmälda brott.