SVT:s meteorolog: Konsekvenserna av Laura kommer bli förödande

När orkanen svepte in över landet under torsdagsmorgonen svensk tid var den nästan uppe i en kategori 5, vilket är högst på orkanskalan.

-Man trodde inte att det skulle vara såhär illa, säger Tora Tomasdottir – men förklarar att när orkaner drar in över land så tappar de alltid i styrka.

- Den kommer röra sig vidare norrut under dygnet men kommer att avta i styrkan. Vid midnatt kommer den nedgraderas till en storm, säger hon.

Strax efter klockan 11 på förmiddagen svensk tid kom också besked om att Laura nu försvagats och klassades som en orkan av kategori 3.

Starkare än Katrina

När den drog in var Laura starkare än orkanen Katrina som 2005 lade stora delar av New Orleans under vatten och orsakade över 1 200 människors död.

- Stormfloden tycks dock inte vara lika stor som den var i fallet med Katrina, vilket innebär att det blir en mindre geografisk utbredning. Men konsekvenserna kommer ändå vara förödande, säger SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir.

Fönster och hus raseras

Många fönster och tak kommer ryka, även hus som inte är tillräckligt stadigt byggda kommer rasa.

– Och det är bara vad vinden orsakar, säger Tora Tomasdottir.

– Det är stormfloden som orsakar de värsta konsekvenserna. Havsvattnet luckrar upp marken, vilket orsakar jordskred och instabilitet i veckor framöver.

Även el- och vattenförsörjningen kommer påverkas, och områden kan bli obeboeliga i månader framåt.