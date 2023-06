Turkiets upprepade krav på utlämningar skapar problem för regeringen

– Erdogan har haft listor på hundratals personer, men i praktiken har Turkiet inte skickat in fler begäranden om utlämingar än vanligt sedan Nato-processen inleddes. Enligt justitiedepartementet har de till exempel bara skickat in ett namn under 2023, säger SVT:s säkerhetsreporter John Granlund.

Varför är det så många PKK-fall just nu? Kan våra politiker påverka åklagare och domstolar? Varför är det regeringen som ska fatta beslut om utlämning? SVT:s säkerhetsreporter John Granlund svarar i videon ovan.