43 döda efter lerskred i Filippinerna

Över 100 personer har skadats i stora lerskred i staden Baybal som uppkommit till följd av de senaste dagarnas svåra oväder i regionen. Armén, polisen och frivilliga räddningsarbetare kämpade mot leran för att hitta överlevande bland de förstörda byggnaderna.

“Vi är mycket ledsna över den här fruktansvärda situationen, som orsakat så mycket onödig död och förstörelse”, sade Noel Vestuir, arméns brigadkommendör, som medverkade i räddningsarbetet.

Minst 20 stormar och orkaner drabbar Filippinerna årligen, de flesta under regnperioden som börjar i Juni. Men under de senaste åren har stormar även inträffat under landets sommarmånader.