Alexander Norén: ”En AI-maktkamp mellan två läger”

Under lördagen fick Sam Altman, grundare och vd för Open AI, sparken under uppmärksammade former.

Open AI har på kort tid blivit en av de största maktspelarna inom AI-utveckling. Inte minst sedan man lanserade verktyget Chat GTP som snabbt fick miljontals användare och sprang förbi de stora techjättarna.

– Nyligen lanserade Open AI nya funktioner som spädde på ”AI-yran”, och vissa anser att det går för fort, säger SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén.

