Över 50 grader i Irak: ”Nära den kritiska gränsen”

Flera irakiska städer har under veckan toppat listan över världens just nu hetaste platser, med temperaturer på över 50 grader. Hettan väntas hålla i sig över hela helgen.

Till följd av den extrema värmen har statligt anställda fått ledigt i nio provinser, skriver lokala medier. Höga temperaturer är inte ovanligt i Irak, som räknas till en av de hetaste platserna på jorden.

– Temperaturen vi ser i Irak just nu är väldigt nära den kritiska gräns för vad människan klarar av när det gäller att bibehålla en normal kroppstemperatur och att jobba utomhus i sådana temperaturer är i princip helt ogörligt, säger Petter Ljungman, hjärtläkare och forskare i miljömedicin, till SVT Nyheter.

Kraftiga sandstormar

Förutom hettan har också antalet kraftiga sandstormar ökat under året. Sedan mitten av april har åtta sandstormar dragit in över landet, vilket är mer än vanligt under sommarperioden. Sandmoln som breder ut sig över stora områden, blockerar himlen och begränsar sikten har även orsakat problem i infrastrukturen på flera håll i landet.

Det extrema vädret i kombination med värmen har även lett till regelbundna strömavbrott som bland annat inneburit att irakierna inte kunnat förlita sig på luftkonditionering, rapporterar BBC.

– Förutom att sandstormarna påverkar luften och ventilationssystemen är ökensanden i sig också hälsoskadlig. Det blir ett dubbeltrauma med värmen och risken att utsätta hjärta och lungor för fara, säger Petter Ljungman.

FN har rankat Irak som ett av de länder i Mellanöstern som är mest sårbara för klimatförändringar.