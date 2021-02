Arbetarna räddades efter timmar i tunneln: ”Trodde inte vi skulle klara det” 

– Vi hörde visselljud, det skreks, folk sa till oss att ta oss ut. Vi trodde att det var en brand. Vi började springa men vattnet forsade in. Det var som i en Hollywoodfilm, säger Rajesh Kumar från sjukhussängen, till nyhetsbyrån AFP.

Arbetslaget från vattenkraftverket befann sig drygt 300 meter in i tunneln när vattnet började forsa in under söndagen. Männen försökte hålla sig över vatten och bråte och ta sig ut mot utgången.

– Tack gode gud att våra händer inte tappade greppet, säger Rajesh Kumar.

Fler kan vara fast

Till slut hittade de en öppning men var inte säkra på om det var vägen ut. Där kunde Rajesh Kumar och hans kollegor få mobiltäckning tillräckligt nog för att ringa på hjälp och de kunde se några ljusstrålar genom den minimala öppningen.

Minst 19 personer har hittills bekräftats döda och över 200 personer saknas fortfarande efter glaciärraset. Räddningsarbetarna befarar också att arbetare är fast i en annan tunnel, där man nu gräver bort rasmassor.

– Det är möjligt att 35 personer är fast därinne, säger Trivendra Singh Rawat, representant för den lokala regeringen i Uttrakahand, under en presskonferens.