Minst 170 saknas fortfarande efter glaciärraset i Indien

Delar av en damm är förstörd och vägar och broar drogs med när ett stort stycke av Nanda Devi-glaciären rasade ner i Dhauligana-floden i Uttrakahand i Indien under söndagmorgonen. Dödssiffran har sedan dess stigit och är under måndagsmorgonen svensk tid 14 personer bekräftat döda och över 170 personer saknade, enligt Times of India.

– I det här fallet är det några procent av glaciären som släppt, men det är ändå stort som tre-fyra globenarenor. Det som är farligt är när man har infrastrukturer och kraftverksdammar i sådana här områden, då blir man sårbar på ett helt annat sätt. Det blir katastrof, säger Per Holmlund, glaciolog, i SVT:s Morgonstudion.

Att bitar av glaciärer släpper är i sig inte så ovanligt menar han.

– Det sker regelbundet och i till exempel Alperna för man noggrann bok över vad som sker där. Vi har haft två sådana incidenter i Sverige 2018, men de svenska fjällen ser annorlunda ut, vi har inte de här långa sluttningarna under glaciärerna, säger Per Holmlund.