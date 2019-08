Astronaut tjuvkikade på exets bankkonto – nu utreds första brottet i rymden

Anne McClain återvände till jorden i juni efter en sex månader lång vistelse på den internationella rymdstationen ISS. Men den första tiden sedan hon kommit tillbaka har inte riktigt blivit som hon tänkt sig.

Hennes före detta partner har nämligen anmält henne till federala myndigheter – för att hon via rymden ska ha loggat in på dennes bankkonto, rapporterar New York Times.

Medger omständigheter

Anne McClain medger att hon loggat in på kontot, men hävdar samtidigt att hon inte begått något fel.

Genom sin advokat har hon kommenterat fallet och förklarar att det bara handlat om att se till att exet skötte familjens ekonomi och att denna tog hand om sin son.

Komplex fråga i framtiden

Det rättsliga läget utgår från de fem staterna som tillsammans äger rymdstationen: USA, Ryssland, EU, Japan och Kanada. Den brottsmisstänkta personen utreds utifrån sin egen nationalitet, i fallet med Anne McClain rör det sig alltså om amerikansk lagstiftning.

Men den redan snåriga juridiska situationen riskerar, enligt BBC, att bli än värre i en framtid där flera företag utreder möjligheten att bedriva rymdturism.